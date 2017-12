Schmugglerin hatte in Thailand 1,2 Kilo Kokain im Magen

BANGKOK. Die Polizei im thailändischen Phuket hat eine Frau mit mehr als 1,2 Kilogramm Kokain im Magen festgenommen.

Die 27-jährige Ivorerin schluckte mehr als 60 Päckchen mit Drogen. Bild: HANDOUT (APA/AFP/Royal Thai Police/HANDOU)

Die 27-Jährige aus der Elfenbeinküste habe 64 Päckchen mit der Droge geschluckt, teilten die Behörden am Freitag mit. Demnach wurden die Sicherheitsbeamten am Flughafen von Phuket auf die junge Frau aufmerksam, weil sie so nervös war.

Eine Röntgenaufnahme machte dann die Drogenpäckchen im Bauch der Drogenschmugglerin sichtbar, die in der Nacht auf Donnerstag aus Doha eingereist war. Das Kokain sei vermutlich für reiche Konsumenten in Bangkok gedacht gewesen, sagte Sirinya Sitdhichai von der Antidrogenabteilung des Justizministeriums.

In Westafrika ansässige Drogenkriminelle setzten häufig Frauen aus Afrika und Asien als Schmugglerinnen ein, die über kleinere Flughäfen wie Phuket oder Samui oder aber Kambodscha kämen, sagte Sitdhichai weiter.

Phuket ist besonders bei europäischen und US-Urlaubern sehr beliebt und hat viele Bars und Clubs. Nach Angaben von Interpol läuft die Haupt-Schmuggelroute über Äthiopien nach Nahost, Asien und die Pazifikregion. Dabei wird immer öfter flüssiges Kokain benutzt, um durch die Kontrollen an den Flughäfen zu kommen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema