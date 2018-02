Schießerei vor NSA-Hauptquartier

Ein gigantischert Komplex dieses Geheimdienstgebäude. Was diese vielen tausend Mitarbeiter des NSA wohl da so alles im Geheimen anstellen ?



Da wird wohl nicht viel Gutes dabeisein !



Braucht eine Demokratie wirklich soviele im Geheimen also vorm Wähler verdeckten Aktionen ?



Ein Schelm wer böses dabei denkt !