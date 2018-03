Schere der Genetiker beschäftigt den Europäischen Gerichtshof

Crispr-Cas9 heißt ein Verfahren, das die Gentechnik revolutioniert hat. Bevor die Produkte der Genschere auf den Markt kommen, entspinnt sich nun die Debatte um deren Zulassung.

Es gibt eine Hürde, um gentechnisch veränderte Organismen in den Verkauf zu bringen: Die Produkte müssen von staatlichen Kontrollinstanzen zugelassen werden. Das ist teuer und mühsam. Und es führt zu einer Champignonsorte in die USA. Das Erbgut des speziellen Schwammerls wurde an der Universität Pennsylvania State per Genschere Crispr-Cas9 verändert. Genauer: Die Forscher legten ein Gen still, das die Champignons braun anlaufen lässt. Damit erscheinen sie länger frisch, ein Bombenvorteil bei allfälliger Vermarktung, zumal nicht auf deren Genveränderung hingewiesen werden müsste. Die Schwammerln benötigten keine Zulassung als Biotechnologie-Produkt, entschied das US-Agrarministerium.

Und in der EU? Hier gibt es bis dato keine Unterscheidung zwischen genveränderten Organismen und solchen, die per Crispr-Cas9 designt wurden. Genau das will nun eine von Frankreich eingebrachte Novelle, über die der Europäische Gerichtshof in den nächsten Monaten entscheiden wird. Es geht schlicht darum, die Kennzeichnung für jene gentechnisch veränderten Produkte abzuschaffen, die der Crispr-Methode entstammen.

Dem Immunsystem abgeschaut

Hintergrund: Das Crispr-Cas9-Werkzeug hat die Gentechnik revolutioniert. Manipulationen am Erbgut sind präziser, kostengünstiger und schneller möglich als noch vor ein paar Jahren. Die Zwei-Komponenten-Methode wurde vom Immunsystem abgeschaut und dessen Fähigkeit, mit Virenangriffen umzugehen. Kurz gefasst, dockt ein synthetisch hergestellter RNA-Abschnitt an jener Stelle der DNA an, die geschnitten werden soll. Das erledigt ein Protein namens Cas-9. Nachdem der DNA-Doppelstrang geschnitten wurde, versucht das Reparatursystem der Zelle, das weggeschnittene Gen wiederherzustellen. Dabei entstehen Fehler (Mutationen), das Gen kann nicht mehr richtig aus dem DNA-Code ausgelesen werden. Es ist stillgelegt.

Im Falle des US-Champignons wurde jenes Gen weggeschnitten, das für die Braunfärbung des Speisepilzes verantwortlich ist. Es handelt sich dabei also nicht um einen transgenen Organismus, in den Fremdgene eingebracht wurden. Die Natur hätte diese Mutation ohne Weiteres irgendwann selbst hervorbringen können, argumentieren die Befürworter einer Aufweichung der Kennzeichnungspflicht. Man könne einer Pflanze, die mittels Crispr-Cas9 verändert wurde, diese künstliche Mutation nicht ansehen. Deshalb, so die Befürworter, sei es nicht notwendig, Crispr-Cas9-Pflanzen als Gentech-Produkte (GVOs) einzustufen, wie dies derzeit noch der Fall ist.

Atomic Gardening

Rückblick: Schon lange arbeitet die Pflanzenzucht mit Mutationen. Zuerst kreuzte man ertragreiche oder kräftige Sorten und hoffte auf Erfolg. Ein langwieriges Verfahren, dem letztlich alle unsere heutigen Kulturpflanzen entstammen. Um Mutationen voranzutreiben, betrieben Züchter ab den 1950er Jahren "Atomic Gardening": Dabei wurden um eine radioaktive Quelle (meist Kobalt-60) herum Pflanzen gesetzt. Die Strahlung löste zufällige Mutationen im Erbgut der Pflanzen aus. Im Fall von Ertragsvorteilen wurden diese mühsam herausgekreuzt. Rund zweitausend Sorten entstanden so, darunter die Rio Star Grapefruit.

Crispr-Cas9 überlässt die Mutation nicht mehr dem Zufall. Dennoch gibt es bei dem präziseren Prozess Nebenwirkungen, die allerdings bei Pflanzen kaum ins Gewicht fallen. Eine Chardonnay-Traube, eine Apfel-, eine Weizen- und eine Maissorte wurden mit Hilfe dieser Technik bereits resistent gegen Pilzbefall gemacht. Dies illustriert die immensen Möglichkeiten, die in diesen und ähnlichen molekularbiologischen Techniken nicht nur für die Pflanzenzucht stecken.

Laut Umfragen in Deutschland wissen Konsumenten kaum über Gentech-Verfahren wie Crispr Bescheid. Der Wunsch nach Kennzeichnung solcher Lebensmittel als genverändert besteht aber nach wie vor und damit auch die Forderung nach Beibehaltung des bisherigen Zulassungsverfahrens, im Zuge dessen die Risiken untersucht werden (EU-Freisetzungsrichtlinie).

In der Humanmedizin sind etliche klinische Studien am Laufen, die auf Gentherapie mittels Crispr-Technik fußen, darunter Ansätze gegen HIV, Bluterkrankheit oder Duchenne-Muskeldystrophie. Dazu kommen Forschungsansätze, die sich mit der Genveränderung von Krankheitsüberträgern befassen, etwa jenen von Mücken, die Malaria, Zika- oder Denguefieber verbreiten.

