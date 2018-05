Satelliten-Duo "Grace-Fo" vermisst die Erde in 490 Kilometern Höhe

WASHINGTON / POTSDAM. Die neue Mission ist ein deutsch-amerikanisches Gemeinschaftsprojekt.

Start der Satelliten an Bord einer Falcon-9-Rakete in Kalifornien. Bild: APA/AFP/NASA/BILL INGALLS

Zwei deutsch-amerikanische Satelliten zur Erdvermessung sind in der Nacht zum Mittwoch ins All gestartet. Das "Grace-Fo"-Duo sei auf der Vandenberg Airforce Base in Kalifornien an Bord einer "Falcon 9"-Rakete des Unternehmens SpaceX planmäßig von einem Weltraumbahnhof in Kalifornien abgehoben, teilte die US-Raumfahrtbehörde NASA mit. Mit an Bord der Rakete waren auch fünf Satelliten des "Iridium"-Kommunikationsnetzwerks.

Inzwischen haben die beiden von Airbus gebauten, rund 600 Kilogramm schweren "Grace-Fo"-Satelliten erste Kommunikationssignale zurück zur Erde gesendet. Die auf fünf Jahre angelegte und rund 440 Millionen Euro teure Mission organisiert die NASA gemeinsam mit dem Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam.

Die beiden Erdbeobachtungssatelliten der eigenen Art sollen vom Gravitationsfeld der Erde Rückschlüsse auf die darin enthaltenen Wassermassen ziehen. Damit schauen sie auch viel tiefer als etwa die Sentinel-Erdbeobachtungssatelliten des Copernicus-Programms, die im Wesentlichen an der Oberfläche ihre Daten sammeln.

15 Umrundungen täglich

Grace-Fo (Gravity Recovery And Climate Experiment – Follow On) nennt sich das Satelliten-Paar, das gemeinsam unseren Planeten 15 Mal am Tag in einer Höhe von 490 Kilometern umrunden soll. Dabei drehen die beiden Satelliten in einem Abstand von 220 Kilometern voneinander ihre Runden.

Mit einem Mikrowellen-Instrument messen sie die Gravitation der Erde. So ähnlich haben es auch die Vorläufer-Missionen Champ und Grace getan. Die Geologen des beteiligten Geoforschungszentrums Potsdam (GFZ) konnten aus den Gravitationsdaten der beiden Vorgänger viel herauslesen.

So entstand etwa beim Satellitenprojekt Champ, das von 2000 bis 2010 lief, die berühmte "Potsdamer Kartoffel" – eine dreidimensionale Ansicht der Erde, die zeigt, wie ungleichmäßig die Erdanziehungskraft unseres Planeten eigentlich verteilt ist.

Bei Grace fanden die Geologen heraus, wie sich die Wassermassen auf der Erde über die Jahre verändern – wo es ungewöhnliche Zu- oder Abnahmen gab. Auch große unterirdische Wasserspeicher konnten die Satelliten nachweisen, etwa in Nordamerika, im Amazonas-Becken, in Ostaustralien oder im südlichen Afrika.

Nun soll Grace-Fo darauf aufbauen. Die Satelliten sollen monatliche Karten erstellen, aus denen die Veränderungen der Eismassen erkennbar werden, tiefe Grundwasservorkommen, oder auch einfach nur die Sättigung des Wassers im Boden. Auch die Veränderungen der Meeresoberfläche sowie die Zirkulation der Strömung im Ozean soll das Duo sichtbar machen. Und die Satelliten werden auch die Menge täglich verdunstenden Wassers messen können.

Zusätzlich dazu gibt es noch eine weitere wissenschaftliche Aufgabe für Grace-Fo, die mit dessen eigentlicher Erdbeobachtungsmission nur am Rande zu tun hat: Ein Laser-Interferometer misst den Abstand zwischen beiden Satelliten. Der Einsatz des Instruments dient als Testfall für die spätere Messung von Gravitationswellen durch das Satelliten-Trio eLISA. Voraussichtlich startet das von der Europäischen Weltraumagentur ESA vorangetriebene Experiment in 16 Jahren.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema