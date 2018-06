Sara Netanyahu wegen Betrugs angeklagt

JERUSALEM. Sara Netanyahu, Ehefrau von Israels Premier, wurde wegen Betrugs und Untreue angeklagt.

Sara Netanyahu, Bild: AFP

Die 59-Jährige wird beschuldigt, in Edel-Restaurants Gerichte im Wert von 83.000 Euro bestellt zu haben. Sie soll zwischen 2011 und 2013 Hunderte Gerichte bestellt und das Geld dafür vom Büro des Ministerpräsidenten erhalten haben.

Gleichzeitig seien Köche in der Residenz des Premiers beschäftigt gewesen. Netanyahu habe dies allerdings verschleiert, hieß es in der Mitteilung des Gerichts. In Israel gibt es immer wieder Kritik an den hohen Ausgaben im Haushalt der Netanyahus.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema