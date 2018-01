"Sanchi": Folgen schlimmer als bei "Exxon Valdez"

SHANGHAI. Nach dem Tankerunglück vor der Küste Chinas haben die Behörden der Volksrepublik beteuert, dass die Umweltauswirkungen durch das austretende Leichtöl begrenzt seien.

Brannte lichterloh, bevor sie sank Bild: APA/AFP/TRANSPORT MINISTRY OF CHINA/-

Experten halten das für Augenwischerei. Sie befürchten eine Umweltkatastrophe von historischem Ausmaß.

Die "Sanchi" war am 6. Jänner mit 136.000 Tonnen Leichtöl an Bord auf hoher See mit einem chinesischen Frachter zusammengestoßen und sofort in Brand geraten, alle 32 Besatzungsmitglieder – 30 Iraner und zwei Bangladescher – kamen dabei vermutlich ums Leben. Nach mehreren Explosionen sank die "Sanchi" am Sonntag.

Kein Frachtraum intakt

Seines Wissens sei noch nie so viel Ölkondensat – ein besonders hochwertiges Leichtöl – auf einen Schlag in die Umwelt gelangt, sagte der US-Berater für Öl-Katastrophen, Richard Steiner. Er geht davon aus, "dass keiner der Frachträume und Treibstofftanks intakt ist". Selbst wenn nur 20 Prozent der Ladung ins Meer gelangt seien, entspräche dies in etwa der Menge an Rohöl, die bei der Havarie des Öltankers "Exxon Valdez" 1989 vor Alaska ausgelaufen sei.

