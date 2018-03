Sack mit mehr als 50 abgetrennten Händen in Sibirien entdeckt

1. Nur bei nicht identifizierten toten Menschen (steht aber eh im Bericht)

2. So viele Händepaare, wie es nicht identifizierte tote Menschen gibt, zu dem Zweck, posthum die Identität festzustellen.



Wir hatten in meiner Kindheit einen Nachbarn, Prosekturgehilfe, ein Kind ist neugierig und so weiß ich, dass das Abtrennen von Händen bei unbekannten Toten auch bei uns früher so gemacht wurde.

Unsere heutige Rechtsmedizin ist nicht mehr darauf angewiesen.



3. Oh ja, ich finde schon, dass man alles tun sollte, um die, wie Sie es nennen "falsche Entsorgung" aufzuklären, schon der Pietät wegen.