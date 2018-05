Rottweiler fiel fünf Personen an - Von Polizei erschossen

Oh mein Gott - hoffentlich bekommt der Polizist ein Disziplinarverfahren und was weiß ich alles!

Erschießt ein armes Hunderl - vielleicht wurde es nur in seinem Revier bedrängt u die Halterin konnte es deswegen nicht beruhigen! Sarkasmus off

Endlich einmal richtig gehandelt u die Halterin bekommt hoffentlich eine saftige Geldbuße!