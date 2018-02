Rio: 1,5 Millionen Menschen feiern Straßenkarneval

RIO DE JANEIRO. Die älteste Karnevalsgruppe von Rio de Janeiro hat in den Straßen der Millionenmetropole ihr 100-jähriges Bestehen gefeiert.

100 Jahre "Cordao da Bola Preta" Bild: AFP

Rund eineinhalb Millionen Menschen zogen am Samstag mit dem Bloco "Cordao da Bola Preta" und fünf Musik-Trucks durch das Zentrum von Rio. Die Musik- und Tanzgruppen, die sogenannten Blocos, prägen neben den berühmten Samba-Schulen den Straßenkarneval in Brasilien.

Die "Cordao da Bola Preta" wurde 1918 gegründet und eröffnete mit ihrem Umzug am Samstag traditionell den Straßenkarneval in Rio de Janeiro. Am Freitag hatte Bürgermeister Marcelo Crivella im Sambodromo König Momo symbolisch die Stadtschlüssel übergeben und den Karneval damit offiziell eingeläutet.

Die örtliche Tourismusbehörde rechnet in diesem Jahr mit über 6,5 Millionen Feiernden beim Karneval in der Stadt am Zuckerhut, davon 1,5 Millionen Touristen. Die Hotels erwarten eine Auslastung von 85 Prozent.

Schlammparty

Während in Rio prächtige Kostüme das Bild prägen, haben sich zahlreiche Menschen im rund 250 Kilometer südlich gelegenen Paraty in Schlamm "gekleidet". Nur mit Badekleidung "unten drunter" suhlten sie sich am Samstag in dem graubraunen Schlick, um dann von Kopf bis Fuß mit Schlamm bedeckt am Strand von Paraty zu heißen Rhythmen zu feiern. Dieses Spektakel findet seit mehr als 30 Jahren in der 500 Jahre alten Kleinstadt im Bundesstaat Rio de Janeiro statt und zieht auch aus anderen Städten Brasiliens Teilnehmer an.

