Rentner lag drei Jahre tot in Wohnung

DUISBURG. Auch Monteure hatten verwesende Leiche beim Schlösserwechseln übersehen.

Die Polizei ermittelte Bild: AP

Eigentlich unfassbar: Fast drei Jahre lang hat ein Rentner tot in seiner Wohnung in Duisburg (Deutschland) gelegen – und niemand bemerkte das. Erst vor einigen Tagen wurde die stark verweste Leiche von Handwerkern entdeckt, die die Wohnung renovieren sollten, berichtete ein Sprecher der Duisburger Polizei.

Der damals 73-Jährige sei wohl im Mai 2015 gestorben – darauf deute eine aufgeschlagene Fernsehzeitung in der Wohnung hin. Bei der Obduktion des Toten stellte sich heraus, dass er kein Opfer eines Gewaltdeliktes war. "Wir gehen von einer natürlichen Todesursache aus", sagte Polizeisprecher Ramon van der Maat.

Er lebte den Angaben zufolge schon seit vielen Jahren allein in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Marxloh. "Nach unseren bisherigen Ermittlungen hat der Mann keine Angehörigen", sagte der Sprecher. In dem Haus sei er der letzte verbliebene deutsche Staatsbürger gewesen. Ansonsten würden dort laut van der Maat ausschließlich bulgarische Familien leben. Auch herrschte eine hohe Fluktuation unter den Bewohnern. Möglicherweise sei das mit ein Grund, warum niemand auf den Verwesungsgeruch reagierte.

Die Wohnungsmiete wurde regelmäßig von seinem Konto abgebucht. Erst als der Mann nicht auf eine Erhöhung und mehrere Mahnungen reagierte, wurde die Wohnungsverwaltung aufmerksam.

Leiche schon skelettiert

Die "Rheinische Post" hatte zuerst über den tragischen Fall berichtet. Der Zeitung zufolge hatte der Vermieter im Dezember 2017 Monteure geschickt, um das Schloss an der Wohnungstür austauschen zu lassen. Doch offenbar hätten die Monteure nicht nachgesehen, ob sich jemand in der Wohnung aufgehalten habe.

Laut dem Bericht der "Rheinischen Post" schickte die Verwaltung Mitte Jänner erneut Handwerker, dieses Mal, um die Wohnung zu renovieren. Sie hätten die zum Teil schon skelettierte Leiche inmitten des Mobiliars gefunden.

Kommentare anzeigen »

Kommentare Dieses Thema kann nicht kommentiert werden.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema