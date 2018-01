Rekord bei Lotteriegewinnen an einem Wochenende

WASHINGTON. Zwei Glückspilze haben in den USA binnen weniger Tage insgesamt über eine Milliarde Dollar (830 Millionen Euro) im Lotto gewonnen.

Geldregen Bild: Wodicka

Ein Spieler gewann 560 Millionen Dollar bei der Powerball Lotterie in der Kleinstadt Merrimack in New Hampshire im Nordosten des Landes, wie Vertreter der Lotterie am Sonntag mitteilten.

Zwei Tage zuvor hatte bereits ein anderer Glücklicher ebenfalls in einer Kleinstadt, in Port Richey, in Florida 450 Millionen Dollar bei der Lotterie Mega Millions gewonnen.

Es handelte sich vermutlich um den größten Gesamtgewinn an einem Wochenende in der Geschichte der USA.

