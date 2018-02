Rekord-Stau in Frankreich: 740 Kilometer durchs Schneechaos

PARIS. Schnee- und Eis-Alarm in Paris und im Norden Frankreichs: Die Behörden haben die Bürger aufgefordert, am Mittwoch möglichst auf ihr Auto zu verzichten.

Ein Tourist kämpft sich mit seinem Koffer durch die verschneite Pont Alexandre III-Brücke in Paris. Bild: GONZALO FUENTES (X02443)

Es seien weitere Schneefälle zu erwarten, teilte das Innenministerium in der Nacht mit. Der Wetteralarm gilt für 27 Departements, das sind in Frankreich Verwaltungsbezirke.

Der Wintereinbruch hatte bereits am Dienstagabend im Großraum Paris ein Verkehrschaos ausgelöst. Wie der Radionachrichtensender Franceinfo berichtete, stauten sich die Autos auf einer Länge von über 740 Kilometer - das sei ein neuer Rekord.

[video] le stockage poids lourd en cours sur #A1 au niveau du Parc Astérix. pic.twitter.com/4aCyg6ZjoI — Réseau Sanef (@sanef_autoroute) 6. Februar 2018

Hochgeschwindigkeitszüge (TGV) drosselten wegen des Schnees vorsichtshalber ihre Geschwindigkeit - es kam laut Franceinfo zu Verspätungen von bis zu zweieinhalb Stunden.

Der öffentliche Busverkehr der Hauptstadt und der Umgebung kam in den Abendstunden weitgehend zum Erliegen. Viele Pendler wichen auf die U-Bahn aus oder gingen zu Fuß.

#Infotrafic #neige face au pic record de bouchons en Île de France (près de 700km), nous conseillons à tous nos clients de ne pas se rendre en région parisienne avant demain midi. Plus d’infos sur @sanef_1077 pic.twitter.com/uIUiX7E3Ps — Réseau Sanef (@sanef_autoroute) 6. Februar 2018

Eiffelturm geschlossen

Das Wahrzeichen der Stadt, der Eiffelturm, wurde vorsorglich für Besucher geschlossen. In der Hauptstadtregion durften auf den großen Verkehrsachsen keine schweren Lastwagen mehr fahren.

Wann der Eiffelturm wieder öffnet, blieb zunächst offen. Im vergangenen Jahr besuchten 6,2 Millionen Menschen den Turm unweit der Seine. Er wurde für die Weltausstellung 1889 gebaut.

In mehreren Departements in der Nordhälfte des Landes werden am Mittwoch keine Schulbusse verkehren, kündigten die Behörden an.

In Spanien, besonders in der Hauptstadt Madrid, hat es in den vergangenen Tagen heftig geschneit. Behinderungen im Straßen- und Flugverkehr sowie die Schließung von mehr als 100 Schulen waren die Folge.

Ähnlich hat der Winter in Moskau gewütet. Die Schneefälle am Wochenende waren die heftigsten seit Beginn der Wetteraufzeichnung in der russischen Metropole. An einem Tag war mehr als halb so viel Schnee wie sonst in einem ganzen Monat gefallen. Der Schnee war am Montag 43 Zentimeter hoch, die Temperaturen lagen bei minus 13 Grad. Die Behörden warnten, dass weitere 20 Zentimeter Schnee hinzu kommen könnten.

Rekord-Schneefälle in Moskau

Auch in Japan haben schwere Schneefälle ein Verkehrschaos verursacht. Rund 1400 Autos und Lkws blieben in den gewaltigen Schneemassen auf einer wichtigen Verkehrsader der am Japan-Meer gelegenen Provinz Fukui stecken.

Japan: Fahrzeuge stecken in den Schneemassen fest

