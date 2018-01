Raupenplage in Malawi führt zu großen Ernteausfällen

LILONGWE. In Malawi sind Zehntausende Hektar Maisfelder von einer Raupenplage befallen, was laut Experten zu schweren Ernteausfällen führen wird.

Große Ernteausfälle drohen Bild: Reuters

Bisher seien rund 193.000 Hektar vom Befall des Herbst-Heerwurms (Spodoptera frugiperda) betroffen, das entspräche etwa einem Achtel der Gesamtanbaufläche des Landes im südlichen Afrika, sagte am Freitag der Sprecher des Landwirtschaftsministeriums, Osborne Tsoka.

Die Familien von mindestens 130.000 Bauern seien direkt betroffen. Der Schädling wurde erst vor knapp zwei Jahren von Südamerika nach Afrika eingeschleppt, weswegen die meisten Landwirte nicht auf den Herbst-Heerwurm vorbereitet waren. Die UN-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) befürchtet dramatische Ernteausfälle. Die Regierung hat deswegen begonnen, Bauern mit spezifischen Pestiziden zu versorgen. Präsident Peter Mutharika hatte die vom Schädlingsbefall betroffenen Bezirke unlängst zu Katastrophengebieten erklärt, um zusätzliche Ressourcen zu mobilisieren. Der Bauernverband wirft der Regierung jedoch vor, das Problem nicht hinreichend ernst zu nehmen.

Der Herbst-Heerwurm ernährt sich vor allem von Mais, dem wichtigsten Grundnahrungsmittel vieler afrikanischer Länder. Die Raupen stürzen sich dabei in großen Zahlen auf Maisfelder. Sie fressen sich rasch satt und verwandeln sich in Falter. Diese können in einer Nacht bis zu 100 Kilometer weit fliegen, ein Weibchen kann Hunderte Eier auf einmal legen - was eine rasche Ausbreitung begünstigt.

