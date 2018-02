Raumstation beobachtet Tierzug

Antenne an der ISS kann Signale winziger Sender empfangen.

Eine Vogelbeobachtungsstation der ganz besonderen Art: die ISS Bild: NASA

Der Traum vieler Tierforscher wird wahr: Sie können ab Sommer die Zugrouten von Insekten, Vögeln und sonstigem Getier genau nachverfolgen. Denn diese Woche kam mit einer Sojus-Rakete das letzte Bauteil von ICARUS zur Internationalen Raumstation: die Antenne.

ICARUS (International Cooperation for Animal Research Using Space) ist ein Konsortium von Wissenschaftern, der russischen Raumfahrtagentur ROSKOSMOS und des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Neben der Empfangsstation auf der ISS sind die Sender die Herzstücke des Projekts. Es gibt sie in verschiedenen Größen (ab 5 Gramm). Sie werden an kurzfristig eingefangenen Tieren angebracht und senden über Jahre GPS- und andere Daten an die ISS. Die Forscher erwarten sich ab Sommer eine Datenflut, die der Verhaltensforschung, dem Artenschutz und der Erforschung der Ausbreitungswege von Infektionskrankheiten dienen wird.

