Ratschläge einer Sterbenden für ein glückliches Leben

SYDNEY. Kurz vor ihrem Tod schrieb eine junge Australierin einen Brief an die Menschheit. Die Worte der 27-Jährigen Holly Butcher rühren weltweit. Denn das sind ihre Ratschläge für ein glückliches Leben. „Sagt nein zu Dingen, die ihr nicht wollt und hört den Vögeln zu“, schrieb sie.

Holly Butcher starb mit 27 Jahren Bild: Foto: Reuters

Die junge Australierin litt am Ewing-Sarkom, einem selten auftretenden bösartigen Tumor, der Knochen befällt und meist bei jungen Menschen auftritt. Noch vor ihrem Tod schrieb die junge Frau aus Grafton, einem kleinen Ort an der Ostküste Australiens, einen Brief, den ihre Familie nach ihrem Tod in ihrem Namen auf Facebook veröffentlichen sollte.

„Es ist eine seltsame Sache, deine Sterblichkeit mit 26 Jahren zu begreifen und zu akzeptieren“, schrieb sie darin. Sie habe immer gedacht, alt, faltig und grau zu werden und viele Kinder zu haben. „Ich will das so sehr, dass es schmerzt“, fügte sie hinzu. Doch das sei eben die Sache mit dem Leben. Es sei zerbrechlich, wertvoll und unvorhersehbar. „Jeder Tag ist ein Geschenk, nicht ein gegebenes Recht.“

Die Menschen ignorierten meist die Unvermeidlichkeit des Sterbens. Oft, wenn sie darüber sprechen wollte, hätten die Menschen den Tod als Tabuthema behandelt. Das habe es schwierig für sie gemacht. „Ich wünsche mir, dass die Leute aufhören, sich über die kleinen bedeutungslosen Stresssituationen im Leben aufzuregen“, schrieb sie weiter. „Wenn ihr euch über lächerliche Sachen aufregt (etwas, das ich in den vergangenen Monaten so oft bemerkt habe), denkt an jemanden, der wirklich ein Problem hat.“

Es sei egal, ob man im Stau stehe, schlecht geschlafen habe, weil die Kinder einen wach hielten, oder der Friseur die Haare zu kurz geschnitten habe. Egal ob die neuen falschen Nägel eine Ecke abgestoßen hätten, der Busen zu klein sei, man Zellulitis am Hintern habe oder der Bauch schwabbele. „Lasst all den Mist hinter euch. Ich schwöre, ihr werdet an keine dieser Dinge denken, wenn ihr dran seid zu gehen“, schrieb die Australierin.

Sie sehe, wie ihr Körper dahingerafft werde, und könne nichts dagegen tun, und alles, was sie sich wünsche, wäre ein weiterer Geburtstag oder ein Weihnachtsfest mit ihrer Familie, ihrem Partner und dem Hund. Anstatt zu jammern, sollten die Leute sich ihrer Meinung nach mehr gegenseitig helfen. „Es ist wahr, dass es einen glücklicher macht, Sachen für andere zu tun, als für sich selbst.“

Es sei eine seltsame Sache, am Ende, wenn man sterbe, Geld zu haben: „Es ist keine Zeit, in der man rausgeht und materielle Dinge kauft wie ein neues Kleid.“ Ihre Familie und sie hätten sich deswegen nichts zu Weihnachten geschenkt, sondern gegenseitig Karten geschrieben. „Stellt euch mal vor, meine Familie hätte versucht, mir ein Geschenk zu kaufen und dabei zu wissen, dass sie wahrscheinlich selbst damit enden würden. Seltsam!“ Die Karten würden ihr viel mehr bedeuten.

„Hört den Vögeln zu!“

Am Ende teilte Holly Butcher auch noch ihre eigenen Lebensweisheiten, die ihre Krankheit sie gelehrt hatte. Anstatt für materielle Dinge sollten die Menschen ihr Geld für Erlebnisse nutzen, schrieb sie. Sie sollten mehr rausgehen in die Natur und die Momente dabei wirklich genießen und sie nicht nur mit ihrem Smartphone festhalten. „Steht manchmal früh auf und hört den Vögeln zu und schaut euch die wunderschönen Farben an, die die Sonne macht, wenn sie aufgeht.“

Die Leute sollten mehr Musik hören, ihren Hund streicheln, mit ihren Freunden reden und reisen, wenn sie wollten. „Esst den Kuchen mit null Schuldgefühl.“ „Sagt Nein zu Dingen, die ihr wirklich nicht machen wollt.“ „Arbeitet, um zu leben, und lebt nicht, um zu arbeiten.“ Und: „Fühlt euch nicht damit unter Druck gesetzt, was andere Leute für ein erfülltes Leben halten. Falls ihr ein mittelmäßiges Leben wollt, ist das auch okay.“

17.000 Likes

Am Ende bat die junge Frau, deren Worte seit ihrem Tod innerhalb von nur drei Tagen bereits 17.000-mal gelikt und weit über 10.000-mal geteilt wurden, die Menschen, regelmäßig Blut zu spenden. „Es wird euch ein gutes Gefühl geben und hat den zusätzlichen Bonus, dass ihr Leben rettet.“ Jede Spende könne drei Leben retten. Ihr eigenes Leben sei durch Blutspenden, die sie erhalten habe, um ein Jahr verlängert worden. „Ein Jahr, für das ich für immer dankbar sein werde, dass ich es auf der Erde verbringen konnte – mit meiner Familie, meinen Freunden und meinem Hund. Ein Jahr, in dem ich die besten Zeiten meines Lebens hatte.“

