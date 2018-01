Privatfirma startet neue Suche nach MH370

KUALA LUMPUR. Fast vier Jahre nach dem mysteriösen Verschwinden des malaysischen Passagierflugzeugs MH370 mit 239 Menschen an Bord soll ein Privatunternehmen die Suche nach dem Wrack wieder aufzunehmen.

Der malaysische Verkehrsminister Liow Tiong Lai sagte, man habe ein entsprechendes Angebot des in den USA ansässigen Forschungsunternehmens Ocean Infintiy angenommen. Eine Prämie werde nur im Erfolgsfall gezahlt. Ocean Infintiy plant, seine Suche mit einem modernen Forschungsschiff in einem Gebiet von 25.000 Quadratkilometern nahe australischen Gewässern durchzuführen. Dieses Areal hätten Experten als wahrscheinliche Absturzstelle des Flugzeugs bestimmt, sagte Lai. Die Boeing 777 war im März 2014 auf dem Flug von Kuala Lumpur nach Peking, als sie mitten in der Nacht plötzlich von den Radarschirmen verschwand.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema