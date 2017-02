Polizeihund starb nach Verfolgungsjagd an Hitzschlag

SYDNEY. Eine Verfolgungsjagd in der Hitze des australischen Sommers hat einen Polizeihund das Leben gekostet.

Das acht Jahre alte Tier namens Waco war in der Großstadt Brisbane an der Ostküste einem mutmaßlichen Autodieb hintergehetzt, wie die dortige Polizei am Freitag mitteilte. Nach der Jagd konnte sich der Schäferhund nicht mehr auf den Beinen halten. Er starb schließlich an Hitzschlag.

Obwohl der Hund mit Wasser versorgt und in eine Tierklinik gebracht wurde, starb er nach wenigen Stunden. Als Todesursache wurde Hitzschlag festgestellt. Die Polizei schickte Waco einen Tweet hinterher: "#RIPWaco. Good boy." ("Ruhe in Frieden, Waco. Guter Junge."). Ob er den mutmaßlichen Dieb bei seinem letzten Einsatz noch erwischt hatte, verriet sie nicht.

An Australiens Ostküste ist es bereits seit mehreren Wochen ungewöhnlich heiß. In Brisbane - genauso wie in Sydney - wurden Hitze-Rekorde gemessen. In Brisbane lag die Durchschnittstemperatur im Jänner bei 27,2 Grad, in Sydney sogar bei 29,6 Grad. So warm war es dort seit mehr als einem Jahrhundert nicht mehr.

