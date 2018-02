Polizei will Adler gegen unerwünschte Drohnen einsetzen

BERN/GENF. Die Genfer Polizei will künftig Adler gegen unerwünschte Drohnen im Luftraum einsetzen.

Zwei der großen Greifvögel sollen noch in diesem Jahr zum Einsatz kommen, teilte ein Polizeisprecher am Sonntag auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda mit. Er bestätigte damit einen Artikel in der Westschweizer Zeitung "Le Matin Dimanche".

Weil die Adler wilde Tiere seien, sei der Erfolg des Unterfangens keineswegs garantiert. Vergleichbare Erfahrungen gibt es laut sda bereits im Ausland, vor allem in der französischen Armee. Die niederländische Polizei hingegen musste ihr Zuchtprogramm für Adler gegen Drohnen wegen des Ungehorsams der Vögel abbrechen.

1 Kommentar Almroserl (3610) 25.02.2018 21:49 Uhr Eine fliegende Drohne ist für einen Adler nicht leicht zu greifen, die Verletzungsgefahr ist zu hoch. Wenn der sich weh tut, dann mag er nimmer, wen wundert das? Nur Menschen machen weiter, wenn es weh tut. Antwort schreiben

