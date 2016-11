Polizei übernahm Spaghettitransport in Kindergarten

AACHEN. Weil ein Cateringwagen nach einem Unfall abgeschleppt werden musste, hat ein Polizist die Kinder in einem Aachener Kindergarten am Montag mit Spaghetti Bolognese versorgt.

Der Caterer hatte mit dem Lieferwagen auf dem Weg zu dem Kindergarten einen Unll. Da der Lieferwagen abgeschleppt werden musste, riefen Polizisten einen weiteren Streifenwagen zum Spaghettitransport.

Die Thermobehälter mit dem Pastagericht wurden umgeladen und trafen noch rechtzeitig im Kindergarten ein. "Der Auslieferungsfahrer der Polizei berichtete nach getaner Arbeit, dass er nicht nur in hungrige Kindermäuler, sondern auch in riesige, erstaunte Augen schaute", hieß es im Polizeibericht. "Auch wenn für den Helden am Ende keine Portion mehr übrig blieb."

