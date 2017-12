Polizei tötete nach Anschlag drei mutmaßliche Islamisten

KAIRO. Die ägyptische Polizei hat nach eigenen Angaben einen Tag nach dem Anschlag an einer koptischen Kirche drei mutmaßliche Islamisten getötet.

Neun Menschen starben bei dem Angriff Bild: (Reuters)

Die drei Verdächtigen seien bei einer Razzia in dem Kairoer Vorort Giseh getötet worden, teilte das Innenministerium am Samstag mit. Sie sollen einer extremistischen Gruppe angehören. Zehn weitere Verdächtige seien in weiteren Razzien festgenommen worden.

Am Freitag waren neun Menschen bei Angriffen auf einen Laden und eine koptische Kirche südlich von Kairo getötet worden. Die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) hatte die Taten für sich reklamiert.

