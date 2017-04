Polizei suchte Einbrecher und fand Waschbär

KASSEL. Ein 29-Jähriger rief die Einsatzkräfte, nachdem er verdächtige Geräusche gehört hatte.

Der nach seinem "Einbruch" vollkommen erschöpfte Waschbär befindet sich mittlerweile wieder auf freiem Fuß. Bild: Herbert Stoschek

Zehn Polizisten haben in einem Haus in Kassel einen Einbrecher gesucht und einen Waschbären gefangen. Ein 29-jähriger Bewohner hatte am Dienstagabend bei seiner Heimkehr ein verwüstetes Wohnzimmer vorgefunden und verdächtige Geräusche gehört, berichtete die Polizei am Mittwoch.

Polizei umstellte das Haus

Der 29-Jährige brachte sich in Sicherheit und wählte den Notruf. Die Beamten umstellten das Haus, fanden aber keinen Verdächtigen im Inneren. Beim Durchsuchen entdeckten sie schließlich im Keller einen Waschbären. Das erschöpfte Tier ließ sich fast widerstandslos fangen. Man habe den tierischen Störenfried später wieder auf freien Fuß setzen müssen, teilte ein Sprecher mit. "Er war zuvor nur wegen Durchwühlens von Mülltonnen, aber bisher noch nicht wegen Einbruchs in Erscheinung getreten."

