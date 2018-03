Polizei stoppte Fahrer mit Simpson-Führerschein

Bei einer Führerscheinkontrolle in der englischen Stadt Milton Keynes hielten Polizeibeamte jüngst einem Mann auf, der sich mit einer besonderen Lenkberechtigung ausweisen konnte. Der Lenker präsentierte ihnen einen Führerschein, auf dem das Gesicht von Homer Simpson aus der gleichnamigen Fernsehserie „Die Simpsons“ zu sehen war.

Nicht nur Simpsons Name, sondern auch seine Adresse (28, Springfield Way, USA) waren auf dem gefälschten Führerschein zu sehen.

Das Foto von der gefälschten Lenkberechtigung wurde auf Twitter bereits über 9.000 Mal geliked.

Earlier this week, @tvprp's PC Phillips stopped a car in Milton Keynes.



When she tried to identify the driver's ID, she found the below...



The driver's car was seized and he was reported for driving with no insurance and driving without a proper licence.



D'oh! ‍?‍? pic.twitter.com/1IFWvJzyvH