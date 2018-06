Polizei rettete betrunkene Igel

ERFURT. Zu einem ungewöhnlichen Einsatz wurden Polizeibeamte kürzlich im deutschen Erfurt gerufen.

Die beiden Igel sind mittlerweile wieder wohlauf. Bild: Polizei Thüringen

Eine besorgte Passantin hatte am Sonntagvormittag auf einem Spielplatz zwei Igel entdeckt, denen es offensichtlich nicht gut ging, und die Einsatzkräfte verständigt. Eine Beamtin und ein Beamter rückten an und fanden die Stacheltiere regungslos auf dem Boden liegend – daneben eine zerbrochene Flasche Eierlikör.

"Die Kommunikation und auch die Personalienaufnahme mit den Trunkenbolden gestaltete sich äußerst schwierig, da beide nur noch sehr verschwommene Erinnerungen an die Geschehnisse, ihre Umwelt und ihr irdisches Dasein hatten", teilte die Thüringer Polizei augenzwinkernd auf Facebook mit.

Die beiden Igel wurden in eine Decke gewickelt und in den Zoo Erfurt gebracht, wo sie ihren Rausch in Ruhe ausschlafen durften. "Die fachkundigen Angestellten dort wissen wohl am besten, wie man zwei sturzbetrunkene und verkaterte Igel ausnüchtert", hieß es seitens der Exekutive.

Am Montag folgte dann das Update: "Laut Auskunft einer Mitarbeiters des Zooparks ist einer der beiden Igel bereits wieder auf den Beinen und wartet nun auf seinen Kollegen, der seinen Rausch noch immer 'hackedicht' ausschläft". Sobald das Duo wieder fit ist, wird es wieder in die Natur entlassen.

Die Aussendung, die auf Facebook Hunderte zum schmunzeln brachte, hat aber einen ernsten Hintergrund. Die Polizei appellierte an alle Bürger, ihren Müll ordnungsgemäß zu entsorgen. "An den Scherben zerbrochener Flaschen können sich auf einem Spielplatz nicht nur spielende Kinder verletzen, sondern auch Tiere wie unsere Igel. Auch wenn es hier nur am ausgelaufenen Inhalt lag, für den die beiden offenbar eine Vorliebe hatten", so die Beamten.

