Polizei fand Leichnam von Neugeborenem

SPEYER. Auf einem Bauernhof in Rheinland-Pfalz hat die Polizei die Leiche eines Neugeborenen gefunden.

Wie die Beamten in Ludwigshafen gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Frankenthal mitteilten, wurde der Leichnam des Kindes am Samstag bei Arbeiten in Harthausen nahe Speyer entdeckt. Nun solle die Identität der Mutter ermittelt werden.

Mit Unterstützung der Rechtsmedizin in Mainz soll zudem die genaue Todesursache des Kindes geklärt werden, wie die Ermittler weiter erklärten. Sie baten mögliche Zeugen, sich bei der Polizei zu melden.

