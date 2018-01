Philippinischer Vulkan Mayon speit Lava und Asche

LEGASPI. Während der philippinische Vulkan Mayon weiter Lava speit, dürfen Zehntausende Menschen in ihre Häuser zurückkehren. Da der Lavastrom ruhig ausfließe, sei es trotzdem sicher, wieder in einigen der umliegenden Orte zu wohnen.

Der Mayon schickt Aschewolken gen Himmel. Bild: - (AFP)

Mehr als 24.000 Anrainer blieben weiter in Evakuierungszentren. Die Menschen, die nun in ihre Häuser zurückkehren, leben rund sieben Kilometer von der Gefahrenzone entfernt. "Eigentlich gibt es keinen Grund für diese Anrainer, ihre Häuser zu verlassen, aber sie haben Angst bekommen, als sie den Mayon Lava spucken sahen", sagte die Chefin des örtlichen Katastrophenschutzes in der Stadt Legazpi, Miladee Azur.

Nach tagelangem Brodeln und Lavaströmen hat der Mayon am Montag eine riesige Aschewolke in den Himmel geschleudert. Die örtlichen Behörden hoben daraufhin das Warnniveau um den 2.463 Meter hohen Berg wieder an.

Der Mayon stieß zudem zwei Lavafontänen aus, die vor der Dämmerung 500 und 200 Meter hoch in den Nachthimmel schossen, wie das Vulkan- und Erdbebeninstitut der Philippinen mitteilte. Die Aschewolke erreichte demnach eine Höhe von zehn Kilometern.

Die nun ausgerufene Warnstufe 4 bedeutet, dass "eine gefährliche Eruption innerhalb von Tagen bevorstehen kann". Der Sperrbereich wurde auf einen Radius von acht Kilometern um den Gipfel ausgeweitet. Im Umfeld lebende Menschen wurden aufgerufen, wegen der Asche Gesichtsmasken zu tragen.

Ausbruch jederzeit möglich

Ein ernstzunehmender Ausbruch des 2.463 Meter hohen Vulkans ist innerhalb weniger Wochen möglich. Seit 1616 ist der Mayon rund 50 Mal ausgebrochen. 1814 starben bei der bisher verheerendsten Eruption mehr als 1.200 Menschen, ein Dorf wurde unter Magma begraben. Bei einem weiteren Ausbruch 1993 kamen 79 Menschen ums Leben.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema