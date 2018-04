Philippinische Fischer fanden Kokain im Millionenwert

MANILA. Einen Plastikcontainer mit Kokain im Marktwert von 168 Millionen Pesos (etwa 2,6 Millionen Euro) haben Fischer entdeckt.

Den 27 Kilogramm schweren "Fang" machten die Männer vor der Küste der Insel Luzon. Sie übergaben ihn der Exekutive, wie der Polizeichef der Provinz Quezon, Rhoderick Armamento, am Dienstag mitteilte.

Die Droge hatte sich demnach in dem Container in 27 Päckchen von je einem Kilogramm befunden. Ein weiteres Päckchen entdeckten Beamte, als sie die Gegend am Montag erneut absuchten.

In der Vergangenheit gab es ähnliche Funde illegaler Drogen in dem Inselstaat in Südostasien. Die Behörden vermuteten daraufhin, dass Drogenkartelle die weitläufige Küstenlinie für ihre Transporte nutzen. Die Philippinen bestehen aus mehr als 7000 Inseln.

Präsident Rodrigo Duterte fährt einen harten Kurs gegen Drogenkriminalität. Seit seinem Amtsantritt Anfang Juli 2016 starben nach offiziellen Zahlen mehr als 4200 Verdächtige bei Antidrogeneinsätzen. Menschenrechtsgruppen schätzen die Zahl der so Getöteten auf 12.000 bis 13.000.

