Pensionist machte sechs Uni-Abschlüsse

JERUSALEM. Ein 88-jähriger Israeli hat nach seiner Pensionierung insgesamt sechs Universitätsabschlüsse gemacht. Chaim Schascha sei der älteste Student der Hebräischen Universität in Jerusalem und habe die meisten Abschlüsse, bestätigte eine Sprecherin der Hochschule.

Der 88-Jährige findet noch immer Gefallen am Lernen. Bild: Colourbox

Seinen letzten habe er gerade beendet. Schascha war im Alter von 16 Jahren aus dem Irak aufgebrochen, um nach Israel einzuwandern. Unterwegs wurde er im Iran verhaftet. Nach seiner Ankunft in Israel kam er in einen Kibbuz (Gemeinschaftssiedlung) und arbeitete in der Landwirtschaft. Erst nach seiner Pensionierung begann er im Alter von 67 Jahren sein erstes Studium.

Seit 2002 hat Schascha zwei Bachelor-of-Arts-Titel in Geschichte und Islamwissenschaften sowie vier Magisterstudiengänge in Orientalistik, Politikwissenschaften, Judaistik und Internationalen Beziehungen abgeschlossen.

"Will immer weiterlernen"

"Ich brauche immer eine Beschäftigung und will meinen Kopf benutzen", sagte Schascha der Deutschen Presse-Agentur. "Statt meine Zeit in Arztpraxen zu verbringen, höre ich mir lieber Vorlesungen an und gebe Arbeiten ab." Eine Promotion interessiere ihn allerdings nicht, "weil ich nicht damit arbeiten, sondern nur studieren will".

Am Anfang hätten ihn die jüngeren Kommilitonen als "komischen Vogel" angesehen. "Aber danach sahen sie, dass ich mich beteilige, dass ich etwas beizutragen habe", sagte Schascha, der drei Kinder und elf Enkelkinder hat und im Mai 89 wird. Sein jüngstes Steckenpferd ist die Geografie. "Ich will immer weiterlernen, solange ich noch Kraft habe."

