Papst würdigte ermordeten Polizisten

VATIKANSTADT/PARIS. Der Papst hat in einem Kondolenzschreiben an den Bischof von Carcassonne und Narbonne, Alain Planet, sein Beileid für den Tod des französischen Polizisten Arnaud Beltrame ausgedrückt.

Papst Franziskus würdigte eine „heldenhafte“ Geste. Bild: Reuters

Der Gendarm hatte sich bei der Geiselnahme in einem Supermarkt in Trebes am Freitag gegen eine Geisel austauschen lassen und war getötet worden. Der Papst bete für Beltrames Familienangehörige, sowie für die Getöteten und Verletzten, teilte der Vatikan am Montag mit. Die Geste des Polizisten bezeichnete der Papst als "freigiebig und heldenhaft". "Arnaud Beltrame hat sein Leben zum Schutz anderer Personen geopfert", so Franziskus.

Bei den Angriffen am Freitag kamen neben dem Attentäter vier Menschen ums Leben, 15 wurden verletzt.

