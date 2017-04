Papst wäscht Ex-Mafiosi die Füße

VATIKANSTADT. Die Osterfeierlichkeiten locken tausende Gläubige nach Rom - die Sicherheitsvorkehrungen wurden maximiert.

Dem Papst stehen ereignisreicheTage bevor: Am Gründonnerstag nimmt er die traditionell Fußwaschung vor, am Karfreitag folgt der Kreuzweg am Kolloseum. Am Sonntag spendet das Kirchenoberhaupt der Stadt und dem Erdkreis den Ostersegen. Bild: Reuters

Zu Beginn der Osterfeierlichkeiten am Gründonnerstag wäscht Papst Franziskus Ex-Mafiosi im Gefängnis die Füße. Für den Ritus fährt das Katholiken-Oberhaupt am Nachmittag in das Gefängnis Paliano südöstlich von Rom und feiert mit den Häftlingen eine Messe zur Erinnerung an das letzte Abendmahl Jesu.

In Paliano sitzen vor allem geständige Kriminelle ein, die mit der Justiz zusammenarbeiten. Darunter sind frühere Mitglieder der Mafia und Terroristen. Die Messe findet laut Vatikan in streng privatem Kreis statt. Im vergangenen Jahr hatte Franziskus Flüchtlingen verschiedener Religionen die Füße gewaschen, was als Zeichen der Nächstenliebe und der Versöhnung der Religionen gewertet wurde.

Am Freitag werden die Osterfeierlichkeiten mit der Karfreitagsliturgie (17.00 Uhr) im Vatikan und dem Kreuzweg (21.15 Uhr) am Kolosseum fortgesetzt. Der Kreuzweg erinnert in 14 Stationen an den Leidensweg Jesu. Es ist eine der eindrucksvollsten Zeremonien im römischen Kirchenjahr.

Tausende Gläubige begehen am Samstag (20.30 Uhr) im und um den Petersdom die Osternacht. In der mehrere Stunden dauernden Liturgie wird der Auferstehung von Jesus Christus gedacht, traditionell werden während der Feier mehrere Erwachsene getauft.

Papst gratuliert dem Papst

Die Osterfeierlichkeiten enden am Sonntag mit der Osterbotschaft des Papstes und dem traditionellen Segen "Urbi et Orbi" (der Stadt und dem Erdkreis). Papst Franziskus dürfte sich an diesem Tag auch ins Kloster Mater Ecclesiae begeben, um dem emeritierten Papst Benedikt XVI. zu gratulieren - der gebürtige Bayer wird 90 Jahre alt. Sein Geburtstag soll im Vatikan im kleineren Kreis gefeiert werden, da der ehemalige Pontifex körperlich schwach ist und längere öffentliche Auftritte beschwerlich wären.

Angesichts der Terrorbedrohung gilt in Rom aktuell höchste Wachsamkeit. Die Sicherheitsvorkehrungen zu den Osterfeierlichkeiten sind deshalb maximal: Die Altstadt wird genau überwacht, insbesondere solle die Zufahrt von Autos und Lastwagen stärker kontrolliert werden.

