Papst soll von Missbrauchsvertuschung gewusst haben

Das kratzt natürlich an seinem Image. Die Frage ist, was hätte er tun sollen und auch tun können? Einer gegen alle? Chile ist ein großes Land und der Vatikan ist weit weg! Ein reiner Männerverein ist ein unnatürliches Gebilde. Je mehr so eine Gemeinschaft bilden, um so eher kann sich so ein verwirrter Geist verstecken. Das Zölibat ist einfach unnatürlich und gehört abgeschafft.