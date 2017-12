Papst sendet Weihnachtsbotschaft

ROM. Papst Franziskus spricht am Montag, dem ersten Weihnachtsfeiertag (12.00 Uhr), den päpstlichen Segen "Urbi et Orbi".

Nach der Christmette zu Weihnachten ist dies der Höhepunkt der Feiern im Vatikan zur Geburt Jesu.

Nicht nur in Rom auf dem Petersplatz hören dann Zehntausende Gläubige den Worten des Oberhaupts der Katholiken zu: Millionen verfolgen das Geschehen weltweit über das Radio, Fernsehen oder Internet.

Vergangenes Jahr gedachte Franziskus in seiner Weihnachtsbotschaft der Opfer von Krieg und Terror. In den Mittelpunkt hatte der Argentinier die kriegsleidende Bevölkerung in Syrien gestellt.

Den Segen "Urbi et Orbi" (der Stadt und dem Erdkreis) spenden Päpste regelmäßig an Weihnachten und Ostern.

1 Kommentar gegenstrom (14442) 25.12.2017 05:37 Uhr Wenn das Singen der Engel verklungen ist,



Wenn der Stern nicht mehr am Himmel steht,



Wenn die Könige und die Weisen heimgekehrt sind,



Wenn die Hirten wieder ihre Herden weiden,



Dann fängt das Weihnachtswerk an:







Verlorene finden,



Gebrochene heilen,



Hungernde speisen,



Gefangene frei machen,



Nationen neu erbauen,



Menschen Frieden bringen



Und im Herzen singen.







Howard Thurman



Ob unser neuer Kanzler und oberster Chef der "Christlichen Partei" seine Botschaft auch gehört hat? Dann müsste er seine Botschaft und Taten ändern. Antwort schreiben

