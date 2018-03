Papst feiert Gründonnerstagsmesse in Römer Gefängnis

VATIKANSTADT. In Rom beginnen am Gründonnerstag die Feierlichkeiten der katholischen Kirche zum Osterfest. Papst Franziskus feiert um 16:00 Uhr eine Messe in einem Gefängnis in Rom.

Im Vatikan beginnen die Osterfeierlichkeiten. Bild: APA

In der Haftanstalt Regina Coeli will er zwölf Insassen die Füße waschen. Der Ritus beruht auf der Überlieferung, derzufolge Jesus beim letzten Abendmahl vor seiner Kreuzigung seinen Aposteln die Füße wusch. Zuvor will der Papst bei der Chrisammesse (09:30 Uhr) im Petersdom die "Heiligen Öle" weihen, die bei Taufe, Firmung und bei Priesterweihen verwendet werden.

Am Karfreitag steht für Franziskus dann der Gottesdienst zur Feier vom Leiden und Sterben Christi an. Am Abend folgt die Kreuzweg-Zeremonie am Kolosseum in Rom. Höhepunkt der Osterfeiertage ist die Messe auf dem Petersplatz in Rom am Sonntag, bei der Franziskus den Segen "Urbi et Orbi" ("Der Stadt und dem Erdkreis") spenden wird.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema