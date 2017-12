Papst erinnerte in Christmette an Migranten und Ausgegrenzte

ROM. Papst Franziskus hat mit einem Festgottesdienst im Petersdom offiziell die Weihnachtsfeierlichkeiten im Vatikan eingeleitet.

Papst Franziskus küsst das Jesuskind Bild: (Reuters)

Tausende Gläubige begrüßten den Papst, als er zweieinhalb Stunden vor Mitternacht für die traditionelle Christmette in die Basilika einzog. Für den Argentinier Jorge Mario Bergoglio ist es die fünfte Weihnacht als Oberhaupt der katholischen Weltkirche.

Die Messe zur Erinnerung an die Geburt Christi vor 2.000 Jahren wurde in mehreren Ländern und live im Internet übertragen. In den Mittelpunkt seiner Predigt stellte das Oberhaupt der katholischen Kirche die Armen, die Ausgegrenzten und Flüchtlinge.

Das waren die Worte des Papstes: "Hinter den Schritten von Maria und Josef verbergen sich viele Schritte. Wir sehen die Spuren ganzer Familien, die auch heute gezwungen sind, von zu Hause wegzugehen. Wir sehen die Spuren von Millionen Menschen, die nicht freiwillig gehen, sondern gezwungen sind, sich von ihren Lieben zu trennen, weil sie aus ihrem Land vertrieben werden. In vielen Fällen ist es ein Aufbruch voller Hoffnung auf eine bessere Zukunft; in vielen anderen Fällen hat dieser Aufbruch nur einen Namen: Überleben. Die aktuellen Nachfolger des Herodes zu überleben, die zur Durchsetzung ihrer Macht und zur Mehrung ihrer Reichtümer nicht davor zurückschrecken, unschuldiges Blut zu vergießen."

Vergleich zwischen Jesus und Flüchtlingen

Der Heilige Vater, der die Christmette mit zahlreichen Kardinälen und Bischöfen zelebrierte, machte einen Vergleich zwischen der Heiligen Familie, für die es keinen Platz in Bethlehem gab, und den vielen Flüchtlingen, die derzeit ihre Heimat verlassen müssen und ausgegrenzt werden. Auch heute seien Millionen von Menschen aus ihrer Heimat vertrieben worden. Für viele Menschen sei die Flucht eine Notwendigkeit, um überleben zu können. Man müsse Gott in all den vertriebenen Menschen erkennen. "Niemand darf sich ausgeschlossen fühlen", so der Heilige Vater. Zahlreiche Gläubige verfolgten die Zeremonie auf dem Petersplatz, auf dem Bildschirme aufgestellt sind.

Unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen hat sich der Vatikan auf die Weihnachtsfeiern mit Papst Franziskus vorbereitet. Hunderte Soldaten und Polizisten sind an den Weihnachtstagen zum Schutz "sensibler Einrichtungen" in der Ewigen Stadt eingesetzt. Alle Zugangsstraßen zum Vatikan, darunter die breite Via della Conciliazione, werden strengstens bewacht, die Kontrollen auf dem Petersplatz wurden verschärft.

Am ersten Weihnachtsfeiertag, verkündet Franziskus um 12 Uhr von der Loggia des Petersdoms seine Weihnachtsbotschaft und spendet dann den Segen "Urbi et Orbi".

2 Kommentare dachbodenhexe (1121) 25.12.2017 08:25 Uhr Der Vatikan ist ein sehr sehr reicher Staat. Würde der Papst wirklich ein "Heiliger Vater" sein und Christus nachfolgen, so würde er den gesammten Reichtum zum Wohle der Armen verwenden und nicht immer nur die "Anderen" dazu auffordern!



Jesus hat durch Taten gewirkt, der Papst versucht es nur mit Worten. Hat aber nicht Jesus gesagt "an ihren Taten werdet ihr sie erkennen" ?



Dies lassen beim Vatikan leider noch auf sich warten !



Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( ) gegenstrom (14442) 25.12.2017 05:37 Uhr Wenn das Singen der Engel verklungen ist,



Wenn der Stern nicht mehr am Himmel steht,



Wenn die Könige und die Weisen heimgekehrt sind,



Wenn die Hirten wieder ihre Herden weiden,



Dann fängt das Weihnachtswerk an:







Verlorene finden,



Gebrochene heilen,



Hungernde speisen,



Gefangene frei machen,



Nationen neu erbauen,



Menschen Frieden bringen



Und im Herzen singen.







Howard Thurman



Ob unser neuer Kanzler und oberster Chef der "Christlichen Partei" seine Botschaft auch gehört hat? Dann müsste er seine Botschaft und Taten ändern. Antwort schreiben

