Papst empfing Tochter von Martin Luther King

VATIKANSTADT. Papst Franziskus hat am Montag die baptistische Pastorin Bernice King in Audienz empfangen. Sie ist Tochter des vor 50 Jahren ermordeten US-amerikanischen Bürgerrechtlers Martin Luther King Jr. (1929-1968).

Bernice King wurde am Montag von Papst Franziskus empfangen. Bild: APA/AFP

Nähere Angaben zu dem Treffen machte der Vatikan zunächst nicht, berichtete Kathpress am Montag. Bernice King (54) leitet eine Gedenkstätte ihres Vaters, The King Center, in Atlanta. Kurzzeitig war sie Präsidentin der christlichen Bürgerrechtsorganisation Southern Christian Leadership Conference.

Politisch machte sie als Unterstützerin von Barack Obama während dessen Präsidentschaftswahlkampf 2008 von sich reden. Zudem trat sie für Verbote von gleichgeschlechtlichen Ehen und Abtreibung ein.

