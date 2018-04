Papst Franziskus feierte Ostermesse unter strengen Kontrollen

VATIKANSTADT. Vor Zehntausenden Gläubigen und Touristen hat am Sonntag die Ostermesse mit Papst Franziskus auf dem Petersplatz in Rom begonnen.

Paps Franziskus Bild: STEFANO RELLANDINI (Reuters)

Der Pontifex erreichte den Petersplatz, auf dem sich schon seit dem frühen Morgen eine riesige Menschenmenge versammelt hatte, und grüßte die Pilger.

"Unser Glauben entsteht an Ostermorgen: Jesus lebt! Diese Erfahrung ist der Kern der christlichen Botschaft", twitterte der Papst. Wie schon in den vergangenen 32 Jahren davor war der Petersplatz für das Osterfest mit Blumen aus Holland prächtig und überwiegend in Gelbtönen geschmückt.

Aus Angst vor Anschlägen wurden strengste Sicherheitsvorkehrungen ergriffen. Anti-Terror-Einheiten und Spezialkräfte der Polizei überwachen das Gelände rund um den Vatikan. Das Areal um den Petersplatz wurde weiträumig abgesperrt und mit Metalldetektoren ausgestattet. Pilger konnten vom Petersplatz aus auf Bildschirmen die Zeremonie mit dem Papst verfolgen.

Höhepunkt ist zu Mittag der Segen "Urbi et Orbi" ("der Stadt und dem Erdkreis"), der in zahlreichen Ländern live übertragen wird. In der Nacht hatte Franziskus im Dom die Osterwache gefeiert. Dabei wurde in der Vorhalle der Kirche das Osterlicht entzündet und in den Petersdom getragen. Der Papst taufte acht Erwachsene. Für Franziskus war es nach seiner Wahl zum Oberhaupt der katholischen Kirche 2013 seine sechste Osternacht.

