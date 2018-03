Paket-Bomber sprengte sich in die Luft

AUSTIN. Der mutmaßliche Bombenleger von Austin hat sich bei einer Verfolgungsjagd in die Luft gesprengt.

Ermittler bei der Untersuchung Bild: APA/AFP/GETTY IMAGES/SCOTT OLSON

Er wird für sechs Explosionen verantwortlich gemacht, bei denen in Texas seit Anfang März zwei Menschen getötet und mehrere verletzt worden waren. Der Polizeichef der texanischen Hauptstadt, Brian Manley, bestätigte gestern den Tod des Mannes. Er warnte zugleich vor weiteren Sprengsätzen, die noch im Umlauf sein könnten. Außerdem könnte es Komplizen geben.

Die Ermittler hatten den Mann anhand von Fotos aus Überwachungskameras eines Paketshops identifiziert. Ein Spezialteam näherte sich einem Hotel nahe Austin und spürte ihn schließlich auf dem Parkplatz auf. Während die Einsatzkräfte auf das Eintreffen von Spezialfahrzeugen warteten, fuhr der Verdächtige in einem Wagen davon. Während der Verfolgung zündete der Mann in seinem Auto am Straßenrand einen Sprengsatz, als sich Polizisten zu Fuß näherten. Nach Angaben der "New York Times" wurde ein Polizist von der Explosion zurückgeschleudert.

