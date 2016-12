Otto-Habsburg-Archiv: Ungarn sticht Österreich aus

BUDAPEST. Nach Gespräch mit Premier Viktor Orban – Verhandlungen über Klosterneuburger Standort gescheitert.

Otto Habsburg Bild: Reuters

Der Nachlass von Kaisersohn Otto Habsburg-Lothringen soll in Zukunft in Budapest verwaltet werden. Sein in Ungarn lebender Sohn Georg Habsburg bestätigte am Donnerstag entsprechende Berichte des Ö1-"Morgenjournals" und des "Neuen Volksblattes". Die Entscheidung geht offenbar auf ein Gespräch mit dem ungarischen Premier Viktor Orban zurück.

Zuvor hatte es Überlegungen gegeben, das Archiv in Österreich aufzubewahren. Konkret war dafür das Stift Klosterneuburg bei Wien im Gespräch. In einer schriftlichen Stellungnahme der Familie Habsburg heißt es, es seien konkrete Verhandlungen mit dem Land Niederösterreich über die Errichtung des Otto-Habsburg-Archivs geführt worden. "Die Verhandlungen zogen sich über zwei Jahre, eine konkrete Realisierung zeichnete sich in der Zeit aber nicht ab."

Eigenes Gesetz verabschiedet

Anfang 2016 kam es laut Aussendung zu einem Gespräch mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban, wo dieser gefragt habe, "was mit dem Archiv meines Vaters (von Georg Habsburg, Anm.) vorgesehen sei und ob Ungarn als Standort für das Otto-Habsburg-Archiv infrage käme".

Das Budapester Parlament verabschiedete daraufhin im Oktober ein Gesetz, das der Regierung die Gründung von Stiftungen erlaubt. Die erste solche Stiftung wird laut ungarischen Medienberichten die Otto-Habsburg-Stiftung sein, über die das Parlament gleichzeitig ein eigenes Gesetz erließ.

Damit soll der Nachlass, der in Familienbesitz bleibt, in die Budapester Burg gelangen, wissenschaftlich aufgearbeitet und digitalisiert werden. Bis zur tatsächlichen Eröffnung des Habsburg-Archivs wird es wahrscheinlich wegen Renovierungsarbeiten noch bis Mitte des Jahres 2018 dauern.

Mehr zum Thema