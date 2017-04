Oslo: Russe (17) nach Bombenfund festgenommen

OSLO. Nach dem Fund einer selbst gebastelten Bombe in Oslo hat die norwegische Sicherheitspolizei PST die Terrorgefahrenstufe für das Land auf "wahrscheinlich" heraufgesetzt.

Polizeieinsatz in Oslo Bild: AFP

Zuvor war ein 17-jähriger Russe festgenommen worden, der eine "primitive, improvisierte Sprengladung" in der Nähe der Innenstadt deponiert haben soll. "Es ist unklar, ob der 17-Jährige die Absicht gehabt hat, einen Terrorangriff durchzuführen", sagte PST-Chefin Benedicte Bjørnland am Sonntag in Oslo.

Staatsanwältin Signe Aalling sagte, der junge Mann sei mit seiner Familie als Asylwerber nach Norwegen gekommen. Er soll heute, Montag, einem Haftrichter vorgeführt werden.

Der Verdächtige war Samstagabend mit dem "bombenähnlichen Gegenstand", der sich in einem Plastiksackerl befunden hatte, gesehen worden. Nachdem der Gegenstand entdeckt worden war, sprengten Bombenexperten ihn mit Hilfe eines Roboters.

