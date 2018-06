Offenbar Giftanschlag in Köln vereitelt

KÖLN. Tunesier soll große Mengen rizinhaltiger Substanzen produziert haben.

Gefährlicher Einsatz Bild: APA/AFP/dpa/DAVID YOUNG

Mit der Festnahme eines Tunesiers in Köln ist nach Einschätzung des deutschen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen sehr wahrscheinlich ein Anschlag mit hochgiftigen Substanzen verhindert worden. Der 29-Jährige war am Dienstag verhaftet worden, weil er offenbar große Mengen des Stoffes produziert hatte. Zwar sei die Auswertung noch nicht abgeschlossen, sagte Maaßen der "Rheinischen Post". "Allerdings ist es in der Gesamtschau der vorliegenden Hinweise sehr wahrscheinlich, dass ein terroristischer Anschlag vereitelt werden konnte."

Am Donnerstag wurde gegen den Tunesier Haftbefehl wegen des Verdachts auf Vorbereitung eines Anschlags erlassen. Laut Bundesanwaltschaft wird dem Mann vorgeworfen, vorsätzlich biologische Waffen mit einer rizinhaltigen Substanz hergestellt zu haben. Darüber hinaus bestehe gegen ihn der Anfangsverdacht der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. Hinweise, wann und wo der Mann den Giftstoff eventuell hätte einsetzen können, gebe es nicht.

Der Mann hatte den Verdacht der Sicherheitsbehörden geweckt, weil er auffällige Geräte und Substanzen eingekauft hatte. Die Zeitung berichtete unter Berufung auf Sicherheitskreise, die aufgefundene Menge hätte zur Herstellung von hochgiftigem Rizin für 250 bis tausend toxische Dosen, je nach Ausbringungsmethode auch für mehr gereicht. Die Herstellung sei seit Anfang Juni erfolgt.

Wohnung gestürmt

Maaßen sagte, der Verfassungsschutz habe Hinweise erhalten, wonach der Verdächtige potenziell hochgiftige Substanzen zu bestellen versucht habe, und sei dem mit hoher Priorität nachgegangen. Der Mann sei nach dem Hinweis observiert und am Dienstagabend festgenommen worden. Spezialkräfte stürmten die Wohnung des Mannes, seiner Frau und Kinder in einem Hochhaus. Einem Bericht zufolge passten die Schlüssel des Tunesiers für mehrere Wohnungen in dem Gebäude – weshalb nun weitere Wohnungen durchsucht wurden. Ergebnisse wurden gestern noch nicht bekannt.

