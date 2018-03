Obdachloser von Unbekanntem enthauptet

KOBLENZ. Grausiger Tod eines Obdachlosen in Koblenz in Deutschland - der Mann wurde von einem unbekannten Täter enthauptet. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Der Obdachlose kam auf brutale Art und Weise ums Leben. Bild: APA

Eine Sonderkommission ermittelt. Die Beamten wollten zunächst keine näheren Einzelheiten zur Tat bekanntgeben. Bis zum Mittwochabend war noch kein Verdächtiger gefasst. Der 59 Jahre alte Obdachlose war am vergangenen Freitag tot auf dem Koblenzer Hauptfriedhof gefunden worden.

Er hatte seit mehreren Jahren regelmäßig auf dem Friedhof übernachtet und war tagsüber in der Innenstadt und am Hauptbahnhof unterwegs gewesen. Der Mann war zuletzt am Donnerstag lebend gesehen worden.

