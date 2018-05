Neunjähriger fuhr mit Eltern-Auto zur Kirmes

RECKLINGHAUSEN. Ein Neunjähriger hat im deutschen Recklinghausen mit dem Auto seiner Eltern eine Spritztour gemacht.

Mit dem Kindersitz hinter dem Steuer machte er sich mitten in der Nacht auf den Weg zur Kirmes, teilte die Polizei mit. Das Auto mit dem jungen Fahrer fiel demnach einer Streife gegen zwei Uhr früh auf. Der Bub gab an, mit dem Auto zur Kirmes in Oer-Erkenschwick gefahren zu sein und sich auf dem Rückweg zu befinden. Er sei durch das Badezimmerfenster geklettert und mit dem Auto heimlich davongefahren.

