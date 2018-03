Neun Tote bei Kämpfen im Südsudan

JUBA. Bei neuen Kämpfen im Südsudan sind nach Militärangaben mindestens neun Menschen getötet worden.

Die Rebellen hätten in der südlichen Region Equatoria nahe der Grenze zu Uganda einen Stützpunkt der Armee angegriffen und dabei fünf Soldaten und vier Zivilisten getötet, erklärte Militärsprecher Lul Ruai Koang am Montag in Juba.

Ein Sprecher der Rebellen, die loyal zum früheren Vizepräsidenten Riek Machar stehen, erklärte indes, die Streitkräfte hätten Stellungen der Widerstandskämpfer angegriffen. Sprecher Lam Paul Gabriel äußerte sich zunächst nicht zur Zahl möglicher Opfer.

Die Armee steht hinter Präsident Salva Kiir. Im ölreichen Südsudan brach nur zwei Jahre nach der Unabhängigkeit des Landes ein Bürgerkrieg zwischen Kiirs und Machars Anhängern aus. Die beiden vertreten unterschiedliche Volksgruppen, die Dinka und Nuer. Seither kamen Zehntausende ums Leben. Rund vier Millionen Menschen - ein Drittel der Bevölkerung - sind vor der Gewalt geflohen. Trotz einer jüngst beschlossenen Waffenruhe kommt es immer wieder zu Kämpfen.

