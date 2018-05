Neun Tote bei Anschlagsserie auf Kirche in Indonesien

...... mutmaßlich islamistisch motivierten Bombenanschlägen auf christliche Kirchen ....

Mutmaßlich, weil Islam heißt Frieden (in Wirklichkeit Unterwerfung)

Und Allahu Akbar heißt Gott ist groß ( in Wirklichkeit Allah ist größer als euer Gott)

.. und das hat alles nichts mit dem Islam zu tun.

Weil der Koran hat angeblich nichts mit dem Islam zu tun

Koran Sure 2.191. Und tötet sie, wo immer ihr auf sie stoßt, und vertreibt sie von dort, von wo sie euch vertrieben; denn Verfolgung ist ärger als Totschlag.

Koran Sure 5.33. Der Lohn derer, die Krieg führen gegen Allah und Seinen Gesandten und Unordnung im Lande zu erregen trachten, wäre der, daß sie getötet oder gekreuzigt werden sollten oder daß ihnen Hände und Füße abgeschlagen werden sollten

usw.

Und das gewalttätige Vorbild Mohammeds hat schon gar nicht mit dem Islam zu tun.