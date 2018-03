Netzhaut-Implantat soll Blinden Augenlicht wiederbringen

LAUSANNE. Forscher der ETH Lausanne (EPFL) haben ein neuartiges Netzhaut-Implantat entwickelt. Es soll jenen Menschen ihr Augenlicht wieder geben, die durch den Verlust lichtsensibler Zellen auf der Netzhaut erblindet sind.

Symbolbild Bild: Symbolbild: Weihbold

Das sind zwei bis vier Millionen Menschen. Weltweit leben 32 Millionen blinde Menschen.

Das neue, drahtlose Implantat sol Trägern ein Sehfeld von 46 Grad wiedergeben. Es besteht aus einem hochbiegsamen Material mit photovoltaischen Pixeln. Die Pixel werden solarbetrieben und generieren selbst elektrischen Strom.

Herkömmliche Implantate erreichen bloß ein Sehfeld von 20 Grad. Um ein normales Leben zu führen, müssten die Betroffenen ein Sehfeld von mindestens 40 Grad zurückerhalten.

In den ersten Versuchen hat sich der Prototyp als funktionstüchtig und nicht-giftig erwiesen. Nun wollen die Wissenschafter das Implantat an Menschen testen. "Es wird interessant sein zu beobachten, wie gut sich Menschen an diese Art zu sehen anpassen", sagte Forscherin Laura Ferlauto.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema