Nachkommen armer Familien erreichen Durchschnittseinkommen erst nach 180 Jahren

PARIS. Kinder mit armen Eltern erreichen laut OECD im Normalfall keine normalen Einkommensverhältnisse. In Österreich kann der soziale Aufstieg fünf Generationen dauern.

Kinder armer Eltern erreichen meist keine normalen Einkommensverhältnisse. Bild: colourbox.de

In Deutschland könne es sechs Generationen oder 180 Jahre dauern, bis Nachkommen einer einkommensschwachen Familie das Durchschnittseinkommen erreichen, erklärte die OECD.

Der Durchschnitt in 24 untersuchten Mitgliedsländern der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung liegt demnach bei fünf Generationen. Genauso schlecht wie Deutschland schneiden Frankreich und Chile ab. Noch länger dauert der soziale Aufstieg laut OECD mit neun Generationen in Brasilien und Südafrika.

Schlusslicht ist Kolumbien mit elf Generationen. Am besten schneidet Dänemark mit zwei Generationen ab. In Norwegen, Finnland und Schweden dauert der soziale Aufstieg drei Generationen. (OECD)

Einkommen, Beruf und Bildungsniveau werden weitergegeben

In den meisten OECD-Ländern gebe es praktisch keine "soziale Mobilität" mehr, kritisierte die OECD-Expertin Gabriela Ramos bei der Vorstellung des Berichts in Paris. "Das Einkommen, der Beruf und das Bildungsniveau werden von einer Generation an die andere weitergegeben."

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema