Nach tödlichem Unfall mit Elektroauto: Arizona verbietet Uber Testfahrten

PHOENIX/SAN FRANCISCO. Nach dem tödlichen Unfall mit einem autonomen Auto von Uber hat der Gouverneur von Arizona die Genehmigung für Testfahrten für den US-Fahrdienst auf öffentlichen Straßen ausgesetzt.

Keine Testfahrten mehr auf öffentlichen Straßen in Arizona Bild: Angelo Merendino (APA/AFP/ANGELO MERENDINO)

Das von der Polizei veröffentlichte Video von dem Unfall sei alarmierend und werfe viele Fragen auf, schrieb Gouverneur Doug Ducey am Montag in einem offenen Brief an Uber-Chef Dara Khosrowshahi.

Die Sicherheit auf Arizonas Straßen müsse gewährleistet sein. Der US-Staat Arizona ist mit seinen geraden, offenen Straßen und den guten Wetterbedingungen für Tests mit autonomen Autos beliebt.

Bei dem Unfall war eine 49-jährige Frau getötet worden. Sie war offenbar aus dem Schatten auf die Fahrbahn getreten und von dem autonom fahrenden Uber-Auto erfasst worden. Die Staatsanwaltschaft untersucht den Vorfall.

