Nach Unfall: Tonnenweise Kirschen auf der Autobahn

BERGKIRCHEN. Bei einer Vollbremsung auf der Autobahn 8 zwischen München und Augsburg hat ein Lastwagenfahrer zahlreiche Fässer mit Kirschen verloren, die sich auf der Fahrbahn verteilten.

Im Einsatz standen die Feuerwehr Geiselbullach und die Feuerwehr Feldgeding. Bild: www.facebook.com/FeuerwehrGeiselbullach/

Die rutschigen Kirschen verteilten sich über drei Spuren der Autobahn bei Bergkirchen (Landkreis Dachau). Während der Reinigungsarbeiten war die Strecke am Vormittag knapp drei Stunden gesperrt.

Der 46-jährige Lenker war nach Polizeiangaben am Donnerstag mit seinem Sattelzug in Richtung Stuttgart unterwegs, als er Mäharbeiten am Seitenstreifen zu spät sah.

Er bremste abrupt ab, um nicht mit einem Fahrzeug der Autobahnmeisterei zusammenzustoßen. Dabei rutschte die Ladung, 60 Fässer mit Kirschen, nach vorne. 30 der jeweils 200 Kilogramm schweren Fässer durchbrachen die Bordwand, fielen auf die Fahrbahn und platzten auf.

Ein fruchtiger Einsatz für die Feuerwehr in Bayern:

