Nach Oxfam-Sexskandal: Minnie Driver beendete Unterstützung

Sie sei "tief bestürzt wegen der Frauen, die von Menschen benutzt wurden, die dorthin geschickt wurden, um ihnen zu helfen", schrieb die 48-Jährige am späten Dienstagabend auf Twitter.

All I can tell you about this awful revelation about Oxfam is that I am devastated.Devastated for the women who were used by people sent there to help them, devastated by the response of an organization that I have been raising awareness for since I was 9 years old #oxfamscandal