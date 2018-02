Nach Journalistenmord: Eine Million Euro Belohnung

BRATISLAVA. Der Slowake Jan Kuciak störte viele mit seinen Recherchen – die Spuren führen bis zur italienischen Mafia.

Die Ermordung des slowakischen Enthüllungsjournalisten Jan Kuciak hat international für Bestürzung gesorgt. Die slowakische Regierung hat zur Aufklärung eine Million Euro an Belohnung ausgesetzt. Regierungschef Robert Fico sagte, alle Hinweise, die zur Festnahme des Täters führten, seien wertvoll. Zugleich kündigte Fico die Bildung einer Sonderkommission an, die den Doppelmord aufklären solle.

Der 27-jährige Journalist Jan Kuciak war am Wochenende mit seiner Freundin tot in seinem Haus im slowakischen Velka Maca aufgefunden worden. Polizeiangaben zufolge waren beide erschossen worden. Vom Täter fehlt bislang jede Spur.

"Er hat viele Gauner gestört"

Das wahrscheinlichste Tatmotiv seien die investigativen Recherchen des Journalisten, vermutet die Polizei. Kuciak hatte mehrere komplizierte Fälle von Steuerbetrug aufgedeckt, die auf dem Internet-Nachrichtenportal "aktualne.sk" veröffentlicht worden waren, das zum Springer-Verlag gehört. Aus der Redaktion hieß es, Kuciak habe "viele einflussreiche Leute und Gauner" mit seinen Recherchen gestört. So berichtete der Journalist über dubiose Geschäftsbedingungen bei Unternehmern und der größten Regierungspartei, der sozialdemokratischen Smer von Premier Fico. Im Visier der Recherchen stand auch der Unternehmer und frühere Kandidat für das Bürgermeisteramt von Bratislava, Marian Kocner. Es ging dabei um auffällige Überweisungen im Zusammenhang mit Luxusimmobilien. Kuciak recherchierte auch an einem Fall, in den die kalabrische Mafia "’Ndrangheta" verwickelt ist.

Der Mord an Kuciak war übrigens bereits der zweite Journalistenmord innerhalb von fünf Monaten in der EU. Im Oktober war in Malta die Investigativjournalistin Daphne Caruana Galizia bei einem Bombenanschlag getötet worden.

