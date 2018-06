Nach Grenfell-Tower-Katastrophe: Wieder Brand in Londoner Hochhaus

LONDON. Ein gutes Jahr nach der Grenfell-Tower-Katastrophe ist in London erneut ein Feuer in einem Hochhaus ausgebrochen. Der Wohnungsbrand hat am Freitag zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt.

In einer Wohnung im zwölften Stock ist das Feuer ausgebrochen. Bild: REUTERS

Acht Löschfahrzeuge und 58 Feuerwehrleute kämpften am Nachmittag im Viertel Mile End gegen Flammen, die aus einer Wohnung im zwölften Stockwerk des Hochhauses schlugen. Die Ursache für das Feuer war zunächst unbekannt. Angaben über Verletzte oder Tote gab es nicht.

Der Brand erinnert an die Grenfell-Tower-Katastrophe in der britischen Hauptstadt vor etwas mehr als einem Jahr. In dem Hochhaus im Westen der Stadt waren 72 Menschen bei einem Feuer ums Leben gekommen. Die Flammen hatten sich rasend schnell über die Außenverkleidung des Gebäudes ausgebreitet.

